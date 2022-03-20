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Новые сериалы недели: долгожданный боевик по игре Halo с Пабло Шрайбером

Источник: Paramount+

В период относительного затишья в отсутствие конкурентов за новые сериалы в ближайшие несколько дней отвечает крупная событийная премьера. Стриминговый сервис Paramount+ презентует первый эпизод футуристического боевика по знаменитой игровой серии Halo.

Понедельник, 21 марта

 
Конец сезона1
HBO
Позолоченный век The Gilded Age

драма

В ролях Кристин Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Луиза Джейкобсон Гаммер, Морган Спектор, Таисса Фармига

Создатель Джулиан Феллоуз, Соня Уорфилд

Первый сезон костюмированной драмы от создателя «Аббатства Даунтон» завершится девятым эпизодом Let The Tournament Begin. В феврале стриминговый сервис HBO Max успел продлить сериал на второй сезон.

Четверг, 24 марта

 
Премьера+
Paramount+
Halo Halo

боевик, фантастика

В ролях Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Джен Тейлор, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу

Создатель Кайл Киллен, Стивен Кэйн

Футуристический экшен для видеосервиса Paramount+ расскажет о жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.

Наконец-то до экранов доберётся известный долгострой — многосерийный боевик по культовому игровому франчайзу Halo. Авторы обещают расширить и углубить оригинальную вселенную, обогатить её новыми событиями и смыслами. Остаётся надеяться, что это пойдёт проекту на пользу и не заставит хвататься за сердце преданных фанатов первоисточника.

Видео

 
Сезон3
FX (US)
Атланта Atlanta

комедия

В ролях Дональд Гловер, Лакит Стэнфилд, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Эммет Хантер, Харольд Хаус Мур

Создатель Дональд Гловер

Главные герои — братья из Атланты, которых объединяет мечта прославиться в мире рэп-культуры, заявить о себе на всю страну, доказав себе и остальным, что они чего-то стоят. Однако невзирая на объединяющую их цель, у парней различное видение как самого искусства, так и способов заработать на своей музыкальной деятельности.

Видео

 
Конец сезона1
HBO Max
Наш флаг означает смерть Our Flag Means Death

комедия, исторический, приключенческий

В ролях Рис Дарби, Тайка Вайтити, Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо

Создатель Дэвид Дженкинс

Первый сезон пиратской комедии завершится десятой серией. Потоковый сервис HBO Max пока не сообщал о дальнейших планах на проект.

Видео

Пятница, 25 марта

 
Сезон2
Netflix
Бриджертоны Bridgerton

драма, романтический

В ролях Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Люк Ньютон, Клаудиа Джесси

Создатель Крис Ван Дьюсен

«Бриджертоны» от Шонды Раймс и Netflix — костюмированная драма, вдохновлённая одноимённой серией романов Джулии Куинн, рассказывает о влиятельном английском семействе Бриджертон, чьи многочисленные отпрыски стремятся обрести свою любовь.

Видео

 
Конец сезона3
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Десятая серия под названием Mama завершит третий сезон мистического триллера М. Найта Шьямалана. В конце прошлого года цифровая платформа Apple TV+ официально продлила сериал на четвёртый сезон.

Видео

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