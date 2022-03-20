Новые сериалы недели: долгожданный боевик по игре Halo с Пабло Шрайбером

Премьера +

Paramount+

Футуристический экшен для видеосервиса Paramount+ расскажет о жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.

Наконец-то до экранов доберётся известный долгострой — многосерийный боевик по культовому игровому франчайзу Halo. Авторы обещают расширить и углубить оригинальную вселенную, обогатить её новыми событиями и смыслами. Остаётся надеяться, что это пойдёт проекту на пользу и не заставит хвататься за сердце преданных фанатов первоисточника.