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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Paramount+ отменил третий сезон «Почему женщины убивают»

Источник: Paramount+

Неожиданно «Почему женщины убивают» закрывается после второго сезона. Представитель Paramount+ говорит, что решение было трудным и благодарит всех за прекрасную работу.

Paramount+ принял трудное решение не продлевать «Почему женщины убивают» на третий сезон. Мы хотели бы поблагодарить наших партнёров из CBS Studios и Imagine Television Studios, потрясающего создателя и шоураннера Марка Черри и невероятных сценаристов, актёров и съёмочную группу, которые работали над проектом в течение двух запоминающихся сезонов.

«Почему женщины убивают» входил в десятку лучших проектов Paramount+. Сериал-антология получил высокие оценки зрителей, критиков и в прошлом декабре был продлён на третий сезон — как сообщали источники, велись переговоры с актёрами и производство почти стартовало, но потом что-то пошло не так.

В сериале снимались Люси Лью, Джек Девенпорт, Эллисон Толман, Джиннифер Гудвин, Лана Паррия, Кирби Хауэлл-Батист, Би Кей Кэннон, Александра Даддарио, Джордан Кристи, Сэм Джагер и другие.

Теги
Почему женщины убивают
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