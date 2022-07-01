Карл Урбан сообщил важные новости о четвёртом сезоне «Пацанов»

Пока третий сезон «Пацанов» исправно веселит и шокирует своих преданных поклонников, создатели сериала уже вовсю работают над четвёртым сезоном. Официальное продление антигеройская сатира Эрика Крипке получила в начале июня, а неофициальную отмашку получила почти наверняка куда раньше, на что намекает свежий инсайд от самого Билли Бутчера.

В беседе с порталом Collider исполнитель главной «пацанской» роли Карл Урбан сообщил, что съёмки продолжения стартуют уже этим летом и даже точную дату назвал — камеры заработают снова 22 августа, а это значит, что подготовительный период в самом разгаре.

Правда, если верить Урбану, сценарий на руки он пока не получил, поэтому понятия не имеет, о чём пойдёт речь в четвёртом сезоне, но уверяет, что по уровню сумасшествия оный почти наверняка не будет уступать предыдущим сезонам. Уж кто бы сомневался.