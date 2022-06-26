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Хоумлендер разлёгся за кадром супергеройской оргии «Пацанов»

То самое увеселительное мероприятие с обилием секса наконец-таки добралось до малых экранов — шестой эпизод третьего сезона «Пацанов» продемонстрировал всё, на что способен в рамках дозволенного. Однако многим поклонникам сериала куда больше понравились события, происходившие на фоне развесёлой ежегодной оргии. В эти события помимо прочих был вовлечён Хоумлендер (Энтони Старр), и пусть сексуальных утех в его сценах не наблюдалось, свежее закадровое фото выглядит так, будто где-то хранится расширенная версия этой серии.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Ну а в целом в шестом эпизоде активностей хватило на всех, пусть часть фандома и поворчала, мол, шоураннер Эрик Крипке сильно приукрасил экранный Herogasm. Некоторые поклонники, видимо, ожидали, что создатели сериала расстараются на что-нибудь действительно шокирующее.

Теги
Пацаны
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