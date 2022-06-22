 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 мая Общий тираж четырёх томов ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» превышает 500 тыс. копий Кристоф Ганс готов пугать вас в «Сайлент Хилл 3» «Прима-кукла» — новые сэйю аниме о боевых меха-официантках в мирное время Квентин Тарантино действительно предлагал Антонио Бандерасу сыграть Зорро в сиквеле «Джанго освобождённого»
СЕРИАЛЫ
218
 
Прямая ссылка на новость:

Herogasm начинается! Вышел тизер шестого эпизода третьего сезона «Пацанов» с супергеройской оргией

Вот мы и подошли вплотную к эпизоду, который, по обещаниям создателей сериала «Пацаны», почти наверняка травмирует часть зрителей, отважившихся на просмотр третьего сезона. В сети появился промо-ролик шестой серии под говорящим названием Herogasm. Его премьеры состоится 24 июня.

Название и обозначенные оным события взяты прямиком из комикса-первоисточника Гарта Энниса. Столь ёмкое определение получило особое мероприятие в мире «Пацанов», на которое каждый год исправно собираются супергерои корпорации Vought. Ничего экстраординарного — всего лишь массовая супергеройская оргия на грани сверхчеловеских возможностей и фантазии.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии

Ещё на эту тему

3Дженсен Эклс — звезда эстрады. Вышел клип на песню Rapture из третьего сезона «Пацанов» 4Голый Дженсен Эклс выходит из спячки на свежих промо третьего сезона «Пацанов» 7«Пацаны» продлены на четвёртый сезон

Тоже интересно

20Билл Мюррей рассказал о конфликте на съёмках нового фильма и коллеге-женщине, подавшей на него жалобу 6Ваш первый день в «Тихом месте» — серия ужастиков отправляется в прошлое 2Новые сериалы недели: байопик с Эмми Россам и «Любовь, смерть и роботы» 13Эльза Патаки готова принять на себя все ракеты мира на постере экшена «Перехватчик» 13Элизабет Олсен ответила на критику фильмов Marvel

Далее на КГ

0
Эпическая битва на пороге в трейлере финала четвёртого сезона «Очень странные дела»
 1
Горячая «Дюна 2» — в каст сиквела Дени Вильнёва записалась Леа Сейду
 11
У орков будут женщины! Важное улучшение мира Толкина от создателей приквела «Властелина колец» (фото)
 8
Создатель «Пацанов» признался, что писал Хоумлендера с Дональда Трампа
 0
Питер Капальди присоединился к проекту Apple TV+ «Криминальное досье»
 3
Крис Хемсворт предупреждает: «Тор: Любовь и гром» может стать его последним фильмом Marvel
 7
Подозрительно реалистично. «Аватар 2» критикуют за использование настоящей воды и устаревшую графику
 1
Крис Хемсворт, Натали Портман и Тайка Вайтити дают жару на съёмках «Тора: Любви и грома» (видео)
 3
ЕВА-482: Прямая трансляция
 1
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
+ЕВА
 
 
2Телеовощи – 449: Глубокий анализ сериалов
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 520: «Прорваться в НБА», «Перехват», «Любовь. Смерть. Роботы»
 
5Ноль кадров в секунду – 426: Вместо Е3
 
 
3ЕВА – 481: Улучшенная защита Судакова
 
10Телеовощи – 448: Со вкусом целевой аудитории
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 519: Постироничный Ник Кейдж и победа Джонни Деппа
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 425: Щёчки в попке
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru