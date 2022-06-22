Herogasm начинается! Вышел тизер шестого эпизода третьего сезона «Пацанов» с супергеройской оргией

Вот мы и подошли вплотную к эпизоду, который, по обещаниям создателей сериала «Пацаны», почти наверняка травмирует часть зрителей, отважившихся на просмотр третьего сезона. В сети появился промо-ролик шестой серии под говорящим названием Herogasm. Его премьеры состоится 24 июня.

Название и обозначенные оным события взяты прямиком из комикса-первоисточника Гарта Энниса. Столь ёмкое определение получило особое мероприятие в мире «Пацанов», на которое каждый год исправно собираются супергерои корпорации Vought. Ничего экстраординарного — всего лишь массовая супергеройская оргия на грани сверхчеловеских возможностей и фантазии.