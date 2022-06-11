Дженсен Эклс — звезда эстрады. Вышел клип на песню Rapture из третьего сезона «Пацанов»

Спустя сутки после премьеры четвёртого эпизода третьего сезона «Пацанов» корпорация Vought International опубликовала на своём официальном YouTube-канале настоящую ретро-жемчужину — полную версию музыкального видео к песне Rapture. И главная звезда этого ролика, конечно же, супергерой Солдатик в исполнении Дженсена Эклса.

Сообщается, что клип записали как раз перед отправкой супергероя на его финальную миссию, завершившуюся, как многие полагали, его героической гибелью. За это видео Солдатик посмертно удостоился престижнейшей музыкальной награды Vrammy за лучшую гостевую роль в музыкальном видео.