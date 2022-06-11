Каминг-аут Локи осчастливил Тома Хиддлстона: «MCU должна отражать реальный мир»

Исполнитель титульной партии в сериале «Локи» Том Хиддлстон воспользовался возможностью в очередной раз порадоваться тому, что в многосерийном проекте MCU наконец-то упомянули о бисексуальности его персонажа. Ведь сколько фильмов с его участием сняли впустую! Но проект для видеосервиса Disney+ наконец-то восстановил историческую справедливость и на весь мир объявил, что Локи любит всех одинаково.

Об этом актёр, приступивший к работе над вторым сезоном, рассказал в рамках интервью Actors on Actors для Variety.

Изменчивость в вопросах гендера и сексуальности является древней частью персонажа. И сюжеты фильмов этого не отражали. Поэтому я был очень счастлив, когда этот вопрос подняли в сериале. Это маленький шажок в верном направлении, и впереди ещё много работы. Но киновселенная Marvel должна отображать мир, в котором мы живём. Поэтому для меня было честью произнести ту самую фразу. Это было очень важно для меня и столь же важно для режиссёра Кейт Херрон и шоураннера Майкла Уолдрона. Я очень доволен, что мы добавили этот момент в сценарий.

Задание выполнено на пятёрочку — мантра Кевина Файги о необходимости «отражать мир, в котором мы живём» зачитана, заклинание «впереди ещё много работы» произнесено. Ждём, когда в сюжет наконец-то завезут коней.