Дарт Вейдер и компания на постерах «Оби-Вана Кеноби»

Подъехала свежая партия «одноглазых» постеров мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», транслируемого успешно стриминговым сервисом Disney+. У нас тут главные действующие лица (и шлемы) третьего эпизода — Дарт Вейдер (Хейден Кристенсен), Тала Дурит (Индира Варма) и дроид NED-B.

В третьем эпизоде скрывающийся от слуг Империи Оби-Ван уже рутинного переживал свои «вьетнамские флешбэки», познакомился с работающей под прикрытием боевой женщиной и покатался в огне после новой дуэли с бывшим другом и учеником Энакином Скайуокером. В общем, увлекательно провёл время и новых впечатлений поднабрался.