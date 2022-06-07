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Первоисточник: comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Дарт Вейдер и компания на постерах «Оби-Вана Кеноби»

Подъехала свежая партия «одноглазых» постеров мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», транслируемого успешно стриминговым сервисом Disney+. У нас тут главные действующие лица (и шлемы) третьего эпизода — Дарт Вейдер (Хейден Кристенсен), Тала Дурит (Индира Варма) и дроид NED-B.

Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби» Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби» Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби»

В третьем эпизоде скрывающийся от слуг Империи Оби-Ван уже рутинного переживал свои «вьетнамские флешбэки», познакомился с работающей под прикрытием боевой женщиной и покатался в огне после новой дуэли с бывшим другом и учеником Энакином Скайуокером. В общем, увлекательно провёл время и новых впечатлений поднабрался.

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ГалереяОби-Ван Кеноби
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