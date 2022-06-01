«Оби-Ван Кеноби» — новый рекордсмен видеосервиса Disney+

В пятницу стриминговый сервис Disney+ презентовал своим подписчикам долгожданную премьеру — первый и второй эпизоды приключенческой фантастики «Оби-Ван Кеноби», где к своей культовой роли вернулся Юэн Макгрегор (и не только он). Само собой, магия сработала. Нынче видеосервис отчитывается: свежий сериал по вселенной «Звёздных войн» продемонстрировал лучший старт среди всех оригинальных проектов платформы.

К сожалению, никаких цифр Disney+ не называет, а предлагает верить на слово, сообщив, что рекордный результат сериала основан на подсчёте часов просмотра.

События мини-сериала разворачиваются после всего, что случилось в финале «Мести ситхов». В далёкой-далёкой галактике настали смутные времена: джедаев разогнали, Оби-Ван скрывается от слуг Императора, юные Лея и Люк растут в приёмных семьях. А тут ещё Дарт Вейдер (Хейден Кристенсен) вступает в свою полную тёмную силу.