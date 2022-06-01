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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Как люди могут так сильно ненавидеть то, что когда-то любили?» — Джордж Мартин удивляется негативной реакции поклонников на финал «Игры престолов»

Источник: HBO

В новом интервью The Independent Джордж Мартин назвал реакцию поклонников на финал «Игры престолов» «токсичной» и недоумевал, «как люди могут так сильно ненавидеть то, что когда-то любили».

Не понимаю. Допустим, тебе нравится сериал или персонаж. Что худшее может произойти? Оно будет или успешным, или провальным, или просто посредственным. Одни эпизоды будут хорошими, другие плохими. Но почему все так сходят с ума по этому поводу? Я не понимаю, как люди могут так сильно ненавидеть то, что когда-то любили. Если не нравится сериал, не смотрите его! Зачем быть такими токсичными?

 
Джордж Мартин

Кстати, в том же интервью Джордж Мартин сказал, что источником вдохновения внезапных смертей в «Игре престолов» для него послужил Стэн Ли, а конкретно, созданный им Чудо-человек, который дебютировал в комиксах Marvel в октябре 1964 года. Среди всей супергеройской толпы он выделялся тем, что находился в серой зоне, и, как говорит Джордж Марин, было непонятно, на чью сторону он решит встать в следующий момент, и когда может оборваться история персонажа.

Что касается будущих проектов, Джордж Мартин надеется, что приквел «Игры престолов» «Дом дракона» превзойдёт сериал «Властелин колец».

Теги
Игра престолов
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