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Алёнка «Звёздных войн» — вышел постер с Леей из «Оби-Вана Кеноби»

На просторах сети появился свежий персонажный постер, приуроченный в двухсерийной премьере сериала «Оби-Ван Кеноби». Свежий плакат, посвящённый принцессе Лее в исполнении юного дарования Вивьен Лиры Блэр, немного смахивает на культовую обёртку шоколадки «Алёнка».

Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби»

Как известно, многосерийные приключения скрывающегося от Империи Оби-Вана (Юэн Макгрегор) включают в себя и присмотр за близнецами Люком и Леей. Это позволяет мастеру-джедаю время от времени покидать до безобразия песчаный Татуин, чтобы развеяться.

Мини-сериал по вселеннй «Звёздных войн», снятый Деборой Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»), выходит на стриминговом сервисе Disney+.

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Источник фотографий: Depositphotos

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