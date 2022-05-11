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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Каскадёрша из «Игры престолов» судится с создателями сериала из-за травмы

Источник: HBO

А у нас очередная история из разряда «встретимся в суде». Издание Variety сообщает, что участница команды каскадёров, работавших над фэнтези-эпиком «Игра престолов», собирается судиться с создателями сериала в лице Fire & Blood Productions из-за травмы, полученной на съёмках и без того многострадального финального сезона. Кэйси Майклс планирует отсудить $ 5 млн.

Во время выполнения трюка в феврале 2018-го каскадёрша серьёзно травмировала левую ногу (вывих и перелом), перенесла несколько операций, длительную физиотерапию и лечилась от депрессии, а в январе 2021 года подала иск в суд на британскую студию, которой владеет HBO, с намерением отсудить вышеуказанную сумму. Из-за последствий травмы она не сможет вернуться к прежней работе.

В третьей серии восьмого сезона в битве при Винтерфелле Майклс изображала ходока. В одном из эпизодов боя она в группе других «ходоков» падала с крыши в картонные коробки. По её словам, оные к тому времени успели прийти в негодность от падения предыдущих каскадёров и не смогли уберечь её от травмы.

Представители студии возражают, мол, с коробками всё было в порядке, а также утверждают, что каскадёрша во время выполнения трюка нарушила инструкции координатора. Словом, указывают, что травма случилась по вине недобросовестно выполненного трюка или же стала следствием несчастного случая.

Стороны пока отказываются от официальных комментариев прессе.

Теги
Игра престоловHBO
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