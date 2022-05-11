Джейсон Айзекс и Лиор Раз присоединились к касту сериала «Переполненная комната» с Томом Холландом

Проект Apple TV+ «Переполненная комната» с Томом Холландом продолжает обрастать подробностями. К будущему сериалу-антологии по мотивам истории о Билли Миллигане присоединились Джейсон Айзекс («Пробуждение», «ОА») и Лиор Раз («Шестеро вне закона»).

Сюжет «Переполненной комнаты» сфокусируется на проблемах, связанных с психическими расстройствами. В проекте покажут истории людей, которые столкнулись с ними и, несмотря на это, сумели построить нормальную и даже успешную жизнь.

В первом сезоне будет десять эпизодов, а помимо книги Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» вдохновением для сезона послужил личный опыт сценариста проекта Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Странные новые миры», «Я — легенда»).

Том Холланд сыграет Дэнни Салливана. Персонаж вдохновлён историей жизни Билли Миллигана, первого человека в истории США, которого признали невиновным в ограблениях и изнасилованиях по причине диссоциативного расстройства личности.

Точная дата релиза проекта пока неизвестна.