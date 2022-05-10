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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Билли Бутчер и его команда на свежем кадре третьего сезона «Пацанов»

Официальный твиттер-аккаунт «Пацанов» заметно оживился — опубликован свежий кадр из стартующего 3 июня третьего сезона антигеройской сатиры с главными героями противостояния супербеспредельщиков и обычных, но основательно замотивированных людей. На снимке главарь охотников Билли Бутчер (Карл Урбан), а также Французик (Томер Капон), Кимико (Карен Фукухара) и Марвин Т. Милк (Лас Алонсо).

Проектом руководит бессменный шоураннер Эрик Крипке. В продолжении также снимаются Джек Куйэд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.

Кадры из сериала «Пацаны»
Теги
КадрыГалереяПацаныAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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