Билли Бутчер и его команда на свежем кадре третьего сезона «Пацанов»

Официальный твиттер-аккаунт «Пацанов» заметно оживился — опубликован свежий кадр из стартующего 3 июня третьего сезона антигеройской сатиры с главными героями противостояния супербеспредельщиков и обычных, но основательно замотивированных людей. На снимке главарь охотников Билли Бутчер (Карл Урбан), а также Французик (Томер Капон), Кимико (Карен Фукухара) и Марвин Т. Милк (Лас Алонсо).

Проектом руководит бессменный шоураннер Эрик Крипке. В продолжении также снимаются Джек Куйэд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.