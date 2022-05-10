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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс орёт, остальные спокойны на свежем промо третьего сезона «Пацанов»

До летней премьеры третьего сезона «Пацанов» остаётся не так уж много времени, и журнал Den of Geek с удовольствием делится со своими подписчиками эксклюзивным промо-артом сериала. Официальный твиттер-аккаунт издания опубликовал обложку своего свежего выпуска, презентующую обновлённый каст антигеройской сатиры.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Над остальными основными персонажами истории возвышается гигантский Дженсен Эклс в роли первого супергероя США по прозвищу Солдатик. Возвышается и орёт. Наверняка очень громко. Но расположившиеся внизу супергерои и охотники на оных делают вид, что ничего не слышат. Профессионалы, что тут скажешь.

Что могло так сильно разозлить прославленного ветерана Второй мировой, зрители узнают этим летом — премьера продолжения проекта от шоураннера Эрика Крипке запланирована на 3 июня.

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