Дженсен Эклс орёт, остальные спокойны на свежем промо третьего сезона «Пацанов»

До летней премьеры третьего сезона «Пацанов» остаётся не так уж много времени, и журнал Den of Geek с удовольствием делится со своими подписчиками эксклюзивным промо-артом сериала. Официальный твиттер-аккаунт издания опубликовал обложку своего свежего выпуска, презентующую обновлённый каст антигеройской сатиры.

Над остальными основными персонажами истории возвышается гигантский Дженсен Эклс в роли первого супергероя США по прозвищу Солдатик. Возвышается и орёт. Наверняка очень громко. Но расположившиеся внизу супергерои и охотники на оных делают вид, что ничего не слышат. Профессионалы, что тут скажешь.

Что могло так сильно разозлить прославленного ветерана Второй мировой, зрители узнают этим летом — премьера продолжения проекта от шоураннера Эрика Крипке запланирована на 3 июня.