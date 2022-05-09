Жители Хоукинса на связи — появились свежие постеры сериала «Очень странные дела»

В «Твиттере» перевернулся грузовик с постерами четвёртого сезона «Очень странных дел», и это самая увесистая пачка персонажных плакатов за последнее время, которая посвящена тем, кто после событий третьего сезона остался куковать в родном Хоукинсе. Впрочем, без новых лиц не обошлось — нашёлся на малой родине главных героев парень, который отважился приобщиться к их невероятным приключениям.

Первую часть продолжения подписчики стримингового сервиса Netflix смогут посмотреть 27 мая. Вторую придётся ждать до 1 июля. Обещают много эпичных и крышесносных событий. Один заснеженный гулаг с импровизированной гладиаторской ареной чего стоит! Там жуткий в своей тоталитарности советский режим будет пытаться затравить отважного американца Джима Хоппера монстрам с Обратной стороны.