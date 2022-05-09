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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Жители Хоукинса на связи — появились свежие постеры сериала «Очень странные дела»

В «Твиттере» перевернулся грузовик с постерами четвёртого сезона «Очень странных дел», и это самая увесистая пачка персонажных плакатов за последнее время, которая посвящена тем, кто после событий третьего сезона остался куковать в родном Хоукинсе. Впрочем, без новых лиц не обошлось — нашёлся на малой родине главных героев парень, который отважился приобщиться к их невероятным приключениям.

Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела»

Первую часть продолжения подписчики стримингового сервиса Netflix смогут посмотреть 27 мая. Вторую придётся ждать до 1 июля. Обещают много эпичных и крышесносных событий. Один заснеженный гулаг с импровизированной гладиаторской ареной чего стоит! Там жуткий в своей тоталитарности советский режим будет пытаться затравить отважного американца Джима Хоппера монстрам с Обратной стороны.

Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела»
Теги
ПостерыГалереяОчень странные делаNetflix
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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