Крис Пратт, Тейлор Китч и Джай Кортни на первых кадрах экшен-триллера «Список смертников»

Ещё одна летняя новинка готовится к премьере. В сети появились первые кадры из многосерийного экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников», на которых засветились исполнитель главной роли Крис Пратт, а также Тейлор Китч, Джай Кортни, Райли Кио, Констанс Ву и Хирам А. Мюррэй.

Экранизация одноимённого романа Джека Карра стартует на стриминговом сервисе Amazon 1 июля.

Сериал расскажет о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

В проекте также задействованы Джей Ди Пардо, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Антуан Фукуа и Крис Пратт выступают исполнительными продюсерами. Сценарной адаптацией занимался шоураннер Дэвид Диджилио («Странный ангел»).