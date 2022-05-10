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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Крис Пратт, Тейлор Китч и Джай Кортни на первых кадрах экшен-триллера «Список смертников»

Ещё одна летняя новинка готовится к премьере. В сети появились первые кадры из многосерийного экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников», на которых засветились исполнитель главной роли Крис Пратт, а также Тейлор Китч, Джай Кортни, Райли Кио, Констанс Ву и Хирам А. Мюррэй.

Экранизация одноимённого романа Джека Карра стартует на стриминговом сервисе Amazon 1 июля.

Кадры из сериала «Список смертников» Кадры из сериала «Список смертников» Кадры из сериала «Список смертников» Кадры из сериала «Список смертников»

Сериал расскажет о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

Кадры из сериала «Список смертников» Кадры из сериала «Список смертников»

В проекте также задействованы Джей Ди Пардо, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Антуан Фукуа и Крис Пратт выступают исполнительными продюсерами. Сценарной адаптацией занимался шоураннер Дэвид Диджилио («Странный ангел»).

Теги
КадрыГалереяСписок смертниковКрис Пратт
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