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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Промо-ролик фантастики «Газетчицы» представляет главных героинь истории

О многосерийной экранизации комикса Брайана К. Вона «Газетчицы» (Paper Girls) сообщали ещё летом 2019-го. И только на днях у стримингового сервиса Amazon появились хоть какие-то новости о проекте — в сети появился промо-ролик сериала и заверение из официальных соцсетей о скорой премьере. Точной даты, правда, пока нет.

События разворачиваются в 1988 году. В центре истории — четыре школьницы из предместья Кливленда, Огайо. Подруги, подрабатывающие доставкой газет, оказываются втянуты в войну двух группировок, состоящих из путешественников во времени. Вскоре главные героини и сами отправятся в эпическое приключение сквозь время, повстречаются с самими собой в будущем, узнают свою судьбу и попытаются спасти мир

В основном актёрском составе значатся Камрин Джонс, София Росински, Фина Страцца и Райли Лай Нелет. Проектом занимаются исполнительные продюсеры Кристофер Кантуэлл и Кристофер Роджерс; второй также числятся шоураннер сериала. Производство курируют Plan B и Legendary Television.

Теги
ВидеоГазетчицы
Комментарии (1)

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