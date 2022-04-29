Дженсен Эклс показал своего Солдатика — фото из архивов Vaught для третьего сезона «Пацанов»

Ради приближающейся премьеры третьего сезона «Пацанов» корпорация Vaught International порылась в своих бездонных закромах и выудила на свет божий архивное фото середины прошлого века. На нём запечатлён первый супергерой США, проявивший небывалые отвагу и стойкость на полях сражений Второй мировой. Этот храбрец известен миру под прозвищем Солдатик (Дженсен Эклс).

О подробностях его невероятных подвигов зрители начнут узнавать 3 июня, когда безбашенная антигеройская сатира Эрика Крипке по комиксам Гарта Энниса вернётся на стриминговый сервис Amazon.