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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс показал своего Солдатика — фото из архивов Vaught для третьего сезона «Пацанов»

Ради приближающейся премьеры третьего сезона «Пацанов» корпорация Vaught International порылась в своих бездонных закромах и выудила на свет божий архивное фото середины прошлого века. На нём запечатлён первый супергерой США, проявивший небывалые отвагу и стойкость на полях сражений Второй мировой. Этот храбрец известен миру под прозвищем Солдатик (Дженсен Эклс).

О подробностях его невероятных подвигов зрители начнут узнавать 3 июня, когда безбашенная антигеройская сатира Эрика Крипке по комиксам Гарта Энниса вернётся на стриминговый сервис Amazon.

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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