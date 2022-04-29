Братья в огне — вышел постер финального сезона криминальной драмы «По волчьим законам»

Семейство Коди над пылающей бездной. Кабельный канал TNT опубликовал постер заключительного сезона криминальной драмы «По волчьим законам», намекающий на то, что финальные эпизоды окажутся для главных персонажей самыми жаркими. Не исключено, что не все доживут до финала, но такой уж он, рискованный семейный бизнес. Шестой сезон стартует 19 июня.

Братьям Коди предстоит осознать, что от прошлого не сбежать. Их преступная империя растёт, и вся семья оказывается под ударом из-за возобновившегося расследования одного нераскрытого дела.

В многосерийной адаптации одноимённого фильма Дэвида Мишо снимаются Финн Коул, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири и Лейла Джодж. Создатель сериала — Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он же выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Мишо и другими.