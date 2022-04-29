Кадет Ухура, капитан Пайк и остальной экипаж на промо-кадрах сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

До премьеры очередного сериала по легендарной вселенной остаётся всего неделя, и самое время ближе познакомиться с главными действующими лицами сериала. В сети появились промо-кадры приключенческой фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры», которая стартует на видеосервисе Paramount+ 5 мая.

У нас тут центральное трио — капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек), Номер один (Ребекка Ромейн), а также кадет Ухура (Селия Роуз Гудинг), доктор М'Бенга (Бабс Олусанмокун) и медсестра Кристин Чапел (Джесс Буш).

А дальше идут персонажи-новички. В экипаж корабля «Энтерпрайз» также входят Ла'ан Нуньен Сингх (Кристина Чонг) — потомок знаменитого злодея Хана, и рулевой Эрика Ортегас (Мелисса Навиа).