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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Звёздного пути: Дискавери» обещает, что в пятом сезоне сериал вернётся к своим корням

Источник: Paramount+

Готовьтесь ловить флэшбэки галактических масштабов — режиссёр и продюсер «Звёздного пути: Дискавери» Олатунде Осунсанми раскрыл грандиозный план пятого сезона. Судя по всему, его наскребают по старому «Стартреку», маскируя дефицит идей концептом укрепления связи с прошлым.

Галактика большая, и в ней могут происходить невероятные вещи. Всё, что я могу сказать, пятый сезон — не путешествие во времени, мы вернёмся в прошлое, чтобы отправиться в будущее. Есть старый «Звёздный путь» и новый, созданный Алексом Куртцманом, однако в старой версии осталось много всего, что мы любим. Поэтому речь о том, чтобы перенять оттуда не столько сюжет или персонажей, а темы, ход развития и способ подачи этих сюжетов.

Олатунде Осунсанми

Может, это и сработает, ведь все любят сюжеты, проверенные временем. Ну, а пока пятый сезон не вышел, «Дискавери» может предложить целых три спин-оффа: «Звёздный путь: Короткие истории», «Звёздный путь: Странные новые миры» и «Секция 31».

Теги
Звёздный путь: Дискавери
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Источник фотографий: Depositphotos

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