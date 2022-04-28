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Фантастические полиаморы и где они обитают — первые кадры из сериала «AMORE MORE»

Запомните: не промискуитет, а полиамория. Отечественный онлайн-кинотеатр KION презентует кадры из многосерийной драмеди «AMORE MORE» — первым и последним российским сериалом на тему полиаморных отношений. Каст возглавляют Юрий Чурсин, Александра Урсуляк, Андрей Бурковский и Яна Гладких. Премьера намечена на 20 мая.

Кадры из сериала «AMORE MORE» Кадры из сериала «AMORE MORE» Кадры из сериала «AMORE MORE» Кадры из сериала «AMORE MORE»

В центре истории — две пары молодых людей. Полиамор Георгий (Бурковский) пытается объяснить своей девушке Алисе (Гладких), что она никогда не будет у него единственной. Меж тем брак шеф-повара Сергея (Чурсин) и бухгалтера Елены (Урсуляк) грозит рухнуть. Вместе главные герои открывают бар под названием AMORE MORE, где будут проводить вечеринки для пар, при этом Сергей вернётся к работе, а Алиса сможет изменить своё отношение к полиамории. Но план рушится, когда в дело вмешиваются настоящие чувства.

Кадры из сериала «AMORE MORE» Кадры из сериала «AMORE MORE»

Сериал сняла Яна Гладких по сценарию Юлии Тупикиной. В актёрском составе также значатся Виктория Корлякова, Максим Диденко, Степан Девонин, Ксения Кутепова, Иса Новиков и другие.

Теги
КадрыГалереяAMORE MORE
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Источник фотографий: Depositphotos

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