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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

ЛГБТ-отношения в «Колесе времени» расширят и углубят — пообещал шоураннер

Источник: Amazon

Если есть — расширят и углубят, если нет — придумают, расширят и углубят. И всё это о драгоценных ЛГБТ-отношениях во вселенной сериала «Колесо времени», ведь именно этого ждут от экранизации преданные поклонники книжного цикла Роберта Джордана и все остальные.

У шоураннера сериала Рейфа Джадкинса хорошие новости для поборников прогресса — во втором сезоне ЛГБТ-темы исследуют со всем возможным тщанием. Ведь для чего ещё зрители смотрят фэнтези!

В работе над сериалом мы преимущественно стараемся вроде как расширять и акцентировать те ЛГБТ-отношения, на которые имелись указания и намёки в первоисточнике. Мы выявляем их, чтобы узнать побольше о персонажах и их чувствах друг к другу.

И мы продолжим это делать. На протяжении всего сериала мы будем опираться на то, что уже есть в книгах, и вместе с тем будем искать возможность рассказать больше об эмоциональной стороне некоторых персонажей. И очень часто это будет включать в себя их взаимоотношения с другими — людьми того же гендера, любого другого гендера и людьми без гендера.

 
Рейф Джадкинс, улучшает первоисточник

Съёмки продолжения многосерийного как бы эпического фэнтези с Розамунд Пайк стартовали ещё прошлым летом и до сих пор идут. О дате возвращения сериала на потоковый сервис Amazon пока ничего не сообщают.

Теги
Колесо времениAmazon
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