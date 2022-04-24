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Дженсен Эклс показал, как выглядит его Солдатик из «Пацанов» без рубашки

Источник: Amazon

Третий сезон «Пацанов» выходит на Amazon уже 3 июня, и Дженсен Эклс решил вовремя подогреть зрительский интерес к предстоящему действу своими фото без рубашки. Формальный повод есть — ровно год назад именно в таком виде он готовился к съёмкам. Борода и всё, что к ней прилагается — специально для роли Солдатика.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Помимо Эклса, призванного привлечь к экранам толпы фанатов «Сверхъестественного», в продолжении отбитого супергеройского экшена вернутся Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Лас Алонсо и Томер Капон.

Меж тем «Пацаны» Эрика Крипке уже официально гарантировали себе четвёртый сезон, съёмки которого стартуют в конце этого года.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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