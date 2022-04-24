Телеовощи. Выпуск 441: Не только яма глубокая

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|05:20 —
|Обсуждение новостей
|24:45 —
|«Чернобыль» — 1x01
|29:19 —
|«Внешние сферы» (Outer Range) — 1x01
|49:44 —
|«Лунный рыцарь» — 1x04
|58:08 —
|Halo — 1x05
|01:10:53 —
|«Последнее королевство» — 5x07
|01:20:37 —
|«Полиция Токио» — 1x02
|01:34:05 —
|«Медленные лошади» — 1x03
|01:43:42 —
|«Год культуры» — 2х08
|01:52:34 —
|«Гордость и предубеждение» — 1x06 (финал сериала)
|02:25:48 —
|«Страйк» — 4x01
|02:37:45 —
|«Горец» — 1x08
|02:52:06 —
|«Прослушка» — 4x06
|03:01:35 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x21
|03:06:48 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x11
|03:15:35 —
|«Футурама» — 5x07
|03:22:01 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x08
|03:27:57 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|Анонс обсуждения Spaceballs, Думкок, порно с черепашками-ниндзя
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