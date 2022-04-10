Телеовощи. Выпуск 439: Как росли спартанцы

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:20 —
|Обсуждение новостей
|47:40 —
|«Медленные лошади» (Slow Horses) — 1x01
|01:02:45 —
|«Лунный рыцарь» — 1x02
|01:25:42 —
|Halo — 1x03
|01:44:31 —
|«Последнее королевство» — 5x05
|01:51:53 —
|«Загрузка» — 2x04
|01:57:39 —
|«Робоцып» — 11x19
|02:01:15 —
|«Осатанелые» — 1x06
|02:04:29 —
|«Год культуры» — 2х06
|02:11:56 —
|«Горец» — 1x06
|02:18:33 —
|«Прослушка» — 4x04
|02:24:06 —
|«Гордость и предубеждение» — 1x04
|02:35:16 —
|«Страйк» — 3x02 (финал сезона)
|02:47:31 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x19
|02:51:24 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x09
|03:01:44 —
|«Футурама» — 5x05
|03:08:11 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x06
|03:14:05 —
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