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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Брайан Крэнстон и Аарон Пол появятся в финале «Лучше звоните Солу»?

Источник: AMC

Винс Гиллиган и Питер Гулд, ответственные за культовый сериал «Во все тяжкие» и его подходящий к концу приквел «Лучше звоните Солу», кажется, только что обнадёжили целую армию фанатов обоих сериалов. Не исключено, что в финале шестого сезона, подводящего к событиям основного сериала, засветятся Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкман (Аарон Пол).

В беседе с Variety творческий дуэт намекнул на такую возможность, но никто, конечно, не будет прямо раскрывать карты, дабы не портить сюрприз, если таковой для зрителей действительно припасён.

Было бы чертовски досадно, завершись сериал без появления Крэнстона и Пола, верно? Вы услышали это первыми.

 
Винс Гиллиган, как бы подтвердил

Семисерийная первая часть заключительного сезона криминальной драмы о превращении неудачливого адвоката Джимми Макгилла в знаменитого афериста Сола Гудмана (Боб Оденкёрк) стартует на канале AMC 18 апреля. Шестисерийная вторая часть начнёт выходить 11 июля. Вот летом всё и узнаем.

Теги
Во все тяжкиеЛучше звоните Солу
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Источник фотографий: Depositphotos

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