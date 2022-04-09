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Встречайте новую героиню «Новобранца», уже получившую собственный спин-офф (видео)

Вот и оно! Специальная двухсерийная арка «Новобранца», которая представит нам новую героиню франчайза, уже успевшую гарантировать себе собственный спин-офф — встречайте самого старого новобранца ФБР/мать-одиночку/просто сильную чёрную женщину в исполнении не в меру знойной Ниси Нэш.

В предстоящем эпизоде, который выйдет на ABC 24 апреля, Нолану (Натан Филлион) при работе над делом придётся сотрудничать с вышеназванным стажёром ФБР Симоной Кларк (Нэш). Среди других актёров, которые заглянут на огонёк, также значатся Фрэнки Фэйзон, Кэт Фостер и Феликс Солис.

Новый, пока что безымянный сериал выйдет на ABC уже в этом году. У самого «Новобранца» дела тоже обстоят неплохо — полицейская драма уже получила заветное продление на пятый сезон, так что можно выдохнуть.

Теги
ВидеоНовобранец
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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