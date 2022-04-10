«Уборщица» с Элоди Юнг продлена на второй сезон

Телеканал FOX оформил продление на второй сезон криминальной драме «Уборщица» с Элоди Юнг («Сорвиголова») и Аданом Канто («Последователи», «Нарки») в главных ролях. И пошёл на это, конечно, не из великодушия — просто сериал неплохо зарекомендовал себя у зрителей.

Первый сезон дебютировал с 3,6 млн просмотров за первый вечер и рейтингом 0,5 в ключевом демо «18–49 лет». За счёт отложенных просмотров на всех цифровых платформах аудитория первой серии доросла до 11,9 млн, благодаря чему «Уборщица» продемонстрировала самый удачный старт на канале за последние два года. Последнюю серию первого сезона за вечер посмотрело 2,8 млн зрителей при рейтинге 0,4 в ключевом демо. Незначительное падение показателей по сравнению с премьерой доказало живучесть сериала и обеспечило ему продление.

В сериале по сценарию Миранды Куок («Сотня») Юнг играет Тони — доктора из Камбоджи, переехавшую в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, она не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.