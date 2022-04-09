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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Транс Витя и кубик Кристофер на постерах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Академия Амбрелла» продолжает знакомить зрителей с прелестями параллельной вселенной. В сети опубликована парочка свежих персонажных постеров третьего сезона с Виктором Харгривзом (бывшая Эллен Пейдж) и Кристофером Харгривзом. Возможно, второй персонаж — тоже трансформер, но кто его играет, до сих пор большая тайна. И раскроется она в день премьеры продолжения — 22 июня.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

В третьем сезоне события развернутся в иной реальности, где вместо «Академии Амбрелла» функционирует «Академия Спэрроу», с членами которой столкнутся главные герои.

В адаптации комикса Джерарда Уэя также снимаются Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. Шоураннером сериала выступает Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»).

Теги
ПостерыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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