Транс Витя и кубик Кристофер на постерах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Академия Амбрелла» продолжает знакомить зрителей с прелестями параллельной вселенной. В сети опубликована парочка свежих персонажных постеров третьего сезона с Виктором Харгривзом (бывшая Эллен Пейдж) и Кристофером Харгривзом. Возможно, второй персонаж — тоже трансформер, но кто его играет, до сих пор большая тайна. И раскроется она в день премьеры продолжения — 22 июня.

В третьем сезоне события развернутся в иной реальности, где вместо «Академии Амбрелла» функционирует «Академия Спэрроу», с членами которой столкнутся главные герои.

В адаптации комикса Джерарда Уэя также снимаются Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. Шоураннером сериала выступает Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»).