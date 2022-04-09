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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки спин-оффа «Соколиного глаза» про Эхо стартуют в ближайшее время

Источник: Disney+

Работа над спин-оффом «Соколиного глаза», сериалом «Эхо», начнётся в конце апреля. Снимать будут ориентировочно с 25 апреля по 26 августа. Главную роль играет Алаква Кокс, в «Соколином глазе» она играла лидера мафии в трениках Майю Лопес.

Немного бэкграунда. В комиксах Эхо — девушка индейского происхождения и один из немногих глухих персонажей Marvel. На её роль у студии были очень конкретные требования: нужна была неслышащая представительница коренного населения Америки. Им повезло найти Алакву Кокс, она непрофессиональная актриса (до того, как попасть в проект, работала в Amazon), но в остальном подходит, ещё у неё протез ноги, как и у героини в сериале. «Эхо» станет её вторым проектом. Несмотря на все сложности, Кокс отлично подготовлена к роли.

В «Соколином глазе» Эхо хочет отомстить Хоукаю за смерть отца, но в итоге они с Бартоном приходят к взаимопониманию, и он успевает домой на Рождество, а Майя уезжает на мотоцикле в закат — в вырезанной сцене. По комиксам, чаще всего Эхо была союзницей Сорвиголовы, и учитывая все намёки Чарли Кокса на своё появление в новых проектах MCU, этот сериал может стать одним из них. Так что пара возможных персонажей уже кое-как наскреблось, а ещё в касте точно будет номинант на «Оскар» Грэм Грин («Ветреная река»), но кого он сыграет, пока держат в секрете.

Релиз «Эхо» запланирован на 2023 год.

Теги
ЭхоMarvelDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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