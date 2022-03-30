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Не Ваня, а Витя. Эллиот Пейдж на первом кадре из третьего сезона «Академии Амбрелла»

Лесбиянка Ваня и некто Виктор из параллельного мира — всё это трансгендер Эллиот Пейдж, бывшая Эллен Пейдж. Сложная конфигурация, но вы уж постарайтесь не запутаться. В сети появился первый кадр из третьего сезона телекомикса «Академия Амбрелла», где Пейдж предстаёт в образе Виктора Харгривза, версии одного из главных персонажей в параллельной реальности.

Герои угодили в иной мир в финале третьего сезона — там вместо «Академии Амбрелла» имеется «Академия Спэрроу», с которой и предстоит иметь дело центральным персонажам. Во что выльется невероятное знакомство, зрители узнают 22 июня.

Кадры из сериала «Академия Амбрелла»

В третьем сезоне адаптации комикса Джерарда Уэя к своим ролям также вернутся Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин и Колм Фиор. Компанию им составят новички Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. За сериал отвечает шоураннер Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»).

Теги
КадрыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
Комментарии (2)

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