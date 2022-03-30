Страх и сожаления — вышел трейлер финала криминальной драмы «Озарк»

Всё ради семьи. Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер второй половины четвёртого сезона «Озарка». Заключительные эпизоды криминальной драмы Джейсона Бейтмана выходят на малые экраны 29 апреля.

Трейлер обещает насыщенный событиями финал истории семейства Бёрдов, вынужденно перебравшихся из шумного и с некоторых пор смертельно опасного мегаполиса в курортный городок штата Миссури. Правда, крупные неприятности с пугающей лёгкостью настигают главных героев и вдали от прежней жизни.

В сериале снимаются Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Шоураннером и сценаристом выступает Крис Манди, который вместе с Бейтманом числится в команде исполнительных продюсеров проекта.

И новый постер: