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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Пол Беттани прокомментировал своё возможное возвращение к роли Вижна

Источник: Marvel

После сериала «ВандаВижн» к Полу Беттани, казалось бы, вопросов больше нет. В конце сезона Алая ведьма отпускает свою версию реальности, и он исчезает. Но в сериале появляется восстановленный двойник Вижна (Беттани тогда шутил, что в качестве секретного камео в паре эпизодов снимется актёр, с которым он всегда мечтал поработать), а это уже другой разговор. Во избежание проклятой неизвестности в интервью EW у актёра спросили прямо, есть ли у него планы на возвращение в будущие проекты MCU.

Исключено! Ни за какие деньги. Мне даже цифру такую не придумать. Если честно, ну или не вполне честно, это всё, что вы от меня услышите, и вам, ребята, придётся с этим смириться — в финале «ВандаВижна» вы видите, как двойник Вижна улетает, так что крючок для возвращения есть. Кевин Файги не из тех, кто оставляет такие зацепки просто так. Думаю, однажды мне снова придётся надеть колготки, трико и плащ для очередного проекта, но я не знаю, когда это будет.

 
Пол Беттани

В общем, пока он вернётся, Ванда с горя успеет тысячу раз разнести мультивселенную. В целом Пол Беттани уже вряд ли чему-то удивится после того, как его Джарвис вышел за пределы озвучки.

Теги
ВандаВижнMarvel
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