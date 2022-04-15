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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Marvel выдвинет на премию «Эмми» сериалы «Локи», «Соколиный глаз» и «Лунный Рыцарь»

Источник: Marvel

Marvel хочет выдвинуть ряд своих проектов на премию «Эмми»: «Локи», «Соколиный глаз», «Лунный Рыцарь» и анимационный «Что если?».

Но есть нюанс. Если «Соколиный глаз» и «Лунный Рыцарь» будут представлены в номинации «Лучший мини-сериал», то «Локи» туда нельзя. По правилам, номинироваться в категории может только проект, рассказывающий полную, неповторяющуюся историю и не имеющий постоянной сюжетной линии или главных героев в последующих сезонах, поэтому сериал о боге обмана будет представлен в номинации «Лучший драматический сериал».

«Что если?» планируется бросить в борьбу за лучший анимационный сериал.

В прошлом году от Marvel на «Эмми» выдвигались первые сериалы студии, показанные на Disney+: «ВандаВижн» (23 номинации) и «Сокол и Зимний солдат» (5 номинаций).

«Локи» стал самым популярным сериалом MCU на Disney+. Над вторым сезоном работают режиссёры «Лунного Рыцаря», которые считают, что проект повлиял на их подход к работе.

«Что если?» продлён на второй сезон, который, по словам главного сценариста, выйдет в этом году. События первого сезона в серии с Доктором Стрэнджем частично отразятся в будущей «Мультивселенной безумия».

Что касается сериала «Соколиный глаз», то на подходе начало съёмок спин-оффа «Эхо» об одном из немногих глухих персонажей Marvel Майе Лопес.

Теги
Локи
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