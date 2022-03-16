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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Альтернативщики вошли в чат. Второй сезон «Что, если?» выйдет в этом году

Источник: Marvel

Второй сезон анимационного проекта Marvel «Что, если?» выйдет в этом году, подтвердил в своём твиттере главный сценарист сериала А. К. Брэдли.

После того, как в финале первого сезона «Локи» открывается мультивселенная, «Что, если?» продолжает её исследовать, затрагивая альтернативные цепочки событий, которые могли бы произойти, если бы события фильмов MCU свернули не туда.

Что, если сыворотку суперсолдата примет не Стивен Роджерс, а Пегги Картер, Тони Старк не изобретёт костюм, Локи завоюет Нью-Йорк, Тор устроит вечеринку в Вегасе, Альтрон победит, наступит зомби-апокалипсис, Наташа Романофф станет последним человеком на Земле, а Стрэндж повернёт время вспять? Последний вариант, к слову, частично будет отражён в будущей «Мультивселенной безумия», где тоже появится тёмная сторона мага.

Во втором сезоне будет девять эпизодов, точная дата релиза пока неизвестна.

Теги
Что если?MarvelDisney+
Комментарии (1)

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