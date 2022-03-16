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Создатель «Шерлока» представляет: вышел тизер драмы «Жена путешественника во времени»

Её проблемы в замужестве вряд ли можно назвать обычными. Кабельный канал HBO обнародовал тизер многосерийной фантастической драмы «Жена путешественника во времени» с Роуз Лесли («Игра престолов») и Тео Джеймсом («Дивергент») в главных ролях. У проекта Стивена Моффата («Шерлок») пока нет точной даты выхода, но известно, что сериал стартует в мае.

Экранизация одноимённого романа Одри Ниффенеггер рассказывает необычную историю любви художницы Клэр и библиотекаря Генри, чья супружеская жизнь осложняется спонтанными путешествиями мужа во времени.

Моффат занимался сценарной адаптацией, а режиссировал шестисерийную постановку Дэвид Наттер («Братья по оружию»). Оба также числятся исполнительными продюсерами сериала. Производством заведуют Hartswood Films и Warner Bros. Television.

Теги
ВидеоЖена путешественника во времениТрейлерHBO
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Источник фотографий: Depositphotos

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