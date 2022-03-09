Шоураннеры «Игры престолов» посчитали бессмысленным участвовать в разработке спин-оффов

Инициатива кабельного канала HBO по возведению на фундаменте «Игры престолов» полноценного франчайза с несколькими многосерийными «последователями» совершенно точно обойдётся без шоураннеров сериала-флагмана Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. На днях это подтвердила одна из половин знаменитого творческого дуэта.

В беседе с изданием Entertainment Weekly Уайсс отметил, что они с соавтором окончательно попрощались с Вестеросом и прилегающими территориями, сосредоточившись на других проектах.

Мы создавали этот сериал 11 лет, и я имею в виду полноценную ежедневную работу на протяжении всех этих лет. Это были лучшие 11 лет нашей жизни и всё это до сих пор кажется чем-то похожим на сон, но в итоге мы достигли этапа, когда нам стало совершенно понятно, что наше дальнейшее участие в этой вселенной больше не имеет смысла. Мы просто ощущали, что наступило время двигаться дальше, волноваться и ужасаться созданию чего-то нового, создавать много других новых вещей.

Уайсс подчеркнул, что они с Бениоффом не видели никакого смысла в том, чтобы участвовать в новых проектах по «Игре престолов». Ну, после феерического окончания фэнтези-эпика это их решение мало кого опечалит. Поклонники жаждут посмотреть, как проявят себя новые шоураннеры.