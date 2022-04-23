Создатели «Ведьмака» уже принялись за четвёртый сезон

Творческая команда «Ведьмака» времени даром не теряет. Третий сезон только начали снимать, четвёртый ещё официально не заявлен, но сценаристы с продюсерами во главе с шоураннером Лорен Шмидт Хиссрич его уже готовят — поклонники фэнтезийного шапито «по романам Анджея Сапковского» могут спасть спокойно.
О закулисной работе над продолжением в беседе с Brigade Radio проболтался один из режиссёров третьего сезона Стивен Серджик.
Сценаристы и продюсеры уже распланировали четвёртый сезон. Не знаю, входит ли в эти планы моё дальнейшее участие в проекте, но по крайней мере они поставили меня в известность, что они работают над четвёртым сезоном.
Это же сколько ещё открытий чудных готовит сериал тем, кто продолжит следить за невероятными приключениями Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Аня Чалотра) и Цириллы (Фрейи Аллан). Возвращение в волшебный мир Континента ожидается в начале следующего года.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: