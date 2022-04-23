Создатели «Ведьмака» уже принялись за четвёртый сезон

Творческая команда «Ведьмака» времени даром не теряет. Третий сезон только начали снимать, четвёртый ещё официально не заявлен, но сценаристы с продюсерами во главе с шоураннером Лорен Шмидт Хиссрич его уже готовят — поклонники фэнтезийного шапито «по романам Анджея Сапковского» могут спасть спокойно.

О закулисной работе над продолжением в беседе с Brigade Radio проболтался один из режиссёров третьего сезона Стивен Серджик.

Сценаристы и продюсеры уже распланировали четвёртый сезон. Не знаю, входит ли в эти планы моё дальнейшее участие в проекте, но по крайней мере они поставили меня в известность, что они работают над четвёртым сезоном. Стивен Серджик, обрадовал

Это же сколько ещё открытий чудных готовит сериал тем, кто продолжит следить за невероятными приключениями Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Аня Чалотра) и Цириллы (Фрейи Аллан). Возвращение в волшебный мир Континента ожидается в начале следующего года.