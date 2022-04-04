Третий сезон «Ведьмака» получил официальный синопсис

Стартовавшие на днях съёмки третьего сезона «Ведьмака» проходят в Италии, и благодаря стараниям шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич и компании у продолжения есть не только во всех отношениях оригинальный сценарий, но и официальное описание.

Итак, синопсис готовит зрителей к тому, что их ждёт в следующих сериях.

Пока монархи, маги и монстры Континента соперничают между собой за право обладать Цири (Фрейя Аллан), Геральт (Генри Кавилл) пытается спрятать её ото всех, чтобы защитить свою воссоединившуюся семью от тех, кто пытается её уничтожить. Йеннифер (Аня Чалотра), которой поручено обучать Цири магии, ведёт их в цитадель Аретузы, где надеется узнать больше о силах девочки. Но вместо этого все трое оказываются в эпицентре политической коррупции, тёмной магии и предательства. Им нужно бороться, рискнув всем, иначе они потеряют друг руга навсегда. Цитата из пресс-релиза

Третий сезон режиссируют Стивен Серджик (снимал эпизоды во втором сезоне), Лони Перистер («Банши», «Воин»), Гянджа Монтейру («Новый вишнёвый вкус») и Бола Огун («Растя Диона», «Люцифер»).

Съёмки планируют завершить в сентябре, а премьеру можно ждать ориентировочно весной 2023-го. А можно и не ждать.