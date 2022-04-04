Вышел первый тизер драмы «Неизвестные герои» от создателя «Острых козырьков»

В то время как «Острые козырьки» подходят к концу, новый сериал от их создателя Стивена Найта вот-вот выйдет на BBC — шестисерийная драма «САС: Неизвестные герои» с Альфи Алленом («Игра престолов»), Коннором Суинделлсом («Половое воспитание») и Джеком О’Коннеллом («Молокососы») в главных ролях:

Действие сериала разворачивается в 1941 году, когда эксцентричный молодой офицер (Суинделлс), госпитализированный после неудачных учений и убеждённый, что традиционные отряды коммандос не работают, собирает небольшой отряд из самых стойких, суровых и смелых солдат, готовых устроить хаос в тылу врага.

В актёрском составе также София Бутелла и Доминик Уэст, а премьера должна состояться уже в этом году.