Чернокожая Мистле и азиатка Мильва — свежее пополнение третьего сезона «Ведьмака»

За инклюзивное и расово разнообразное будущее Континента можно не переживать. Официальный твиттер-аккаунт «Ведьмака» сообщил о важное пополнении в касте третьего сезона, которое согреет сердца всех, болеющих за современные тренды. Невероятным образом в актёрский состав умудрились протиснуться два белых мужика. Недоработочка, конечно.

Будущую спутницу Геральта охотницу Мильву сыграет Чжан Мэнъэр («Шан-Чи и Легенда десяти колец»), а в будущую любовницу Цириллы из банды «Крыс» перевоплотится Кристель Элвин. Робби Амелл сыграет воина Галлатина, главу Скоя'таэлей, воюющих на стороне Нильфгаарда. Хью Скиннеру досталась партия принца Радовида, младшего брата короля Визимира.

Съёмки третьего сезона тёмного фэнтези с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях стартовали в Европе в конце марта. Активное производство планируют завершить в сентябре, а премьера состоится не раньше следующего года.