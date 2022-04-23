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Тайны, ложь и сумасшествие — вышел трейлер драмы «Лестница» С Колином Фёртом и Тони Колетт

Их семья неидеальная, но дружная. И, очевидно, хранящая множество шокирующих тайн. Потоковый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер драматического мини-сериала «Лестница» с Колином Фёртом и Тони Колетт в главных ролях. История, вдохновлённая реальными событиями, стартует на цифровой платформе 5 мая.

Фёрт играет американского писателя и отца с виду очень дружного и вполне счастливого семейства Майкла Питерсона, обвинённого в смерти собственной жены Кэтлин (Колетт).

За проект отвечают шоураннеры Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь») и Мэгги Кон («Американская история преступлений»). В сериале также задействованы Майкл Сталберг, Жюльет Бинош, Дэйн Дехаан, Оливия Деджонг, Софи Тёрнер, Патрик Шварценеггер, Одесса Янг и другие.

И постер:

Постеры сериала «Лестница»
Теги
ВидеоЛестницаТрейлерHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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