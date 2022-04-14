Кристин Милиоти возвращается к мужу-социопату в трейлере второго сезона «Игрушки для взрослых»

Злодей-миллиардер Байрон Гоголь сумел вернуть свою строптивую жену. Потоковый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона «Игрушки для взрослых» — чёрной комедии о высоких технологиях и низких человеческих поступках. Заодно выяснилась дата старта продолжения — 28 апреля.

Во втором сезоне сбежавшая было от мужа (Билли Магнуссен) Хейзел Грин (Кристин Милиоти) вынуждена вернуться к ненавистному супругу, вживившему в её мозг чип для контроля и мониторинга. Только так она может спасти жизнь своего отца Герберта (Рэй Романо).

Сериалом заведует шоураннер Кристина Ли («В поиске»). Автор одноимённого романа-первоисточника Алисса Наттинг наряду с Ли входит в команду исполнительных продюсеров проекта.