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Кристин Милиоти возвращается к мужу-социопату в трейлере второго сезона «Игрушки для взрослых»

Злодей-миллиардер Байрон Гоголь сумел вернуть свою строптивую жену. Потоковый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона «Игрушки для взрослых» — чёрной комедии о высоких технологиях и низких человеческих поступках. Заодно выяснилась дата старта продолжения — 28 апреля.

Во втором сезоне сбежавшая было от мужа (Билли Магнуссен) Хейзел Грин (Кристин Милиоти) вынуждена вернуться к ненавистному супругу, вживившему в её мозг чип для контроля и мониторинга. Только так она может спасти жизнь своего отца Герберта (Рэй Романо).

Сериалом заведует шоураннер Кристина Ли («В поиске»). Автор одноимённого романа-первоисточника Алисса Наттинг наряду с Ли входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоИгрушка для взрослыхТрейлерHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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