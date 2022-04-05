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Кейли Куоко подставили! Трейлер второго сезона «Бортпроводницы» анонсирует новую интригу

Так недолго снова запить. Стриминговый сервис HBO Max выкатил полноценный трейлер второго сезона чёрной комедии «Бортпроводница» с Кейли Куоко в главной роли. А на этот раз даже в нескольких ролях. Премьера продолжения состоится 21 апреля.

После событий первого сезона Кэсси Боуден (Куоко) переехала жить в Лос-Анджелес, завязала с выпивкой и продолжает работать бортпроводницей, а в свободное время подрабатывает агентом ЦРУ. Но эта своеобразная идиллия заканчивается, когда главная героиня оказывается случайно свидетельницей убийства и поневоле впутывается в новую международную интригу.

В сериале также снимаются Сантьяго Кабрера, Шэрон Стоун, Шохре Агдашлу, Мо Макрэ, Калли Эрнандес, Джозеф Джулиана Сория, Шерил Хайнс, Мэй Мартин и Маргарет Чо. Шоураненром сериала значится Стив Йоки, а в команду исполнительных продюсеров входят Грег Берланти и Сара Шехтер.

Теги
ВидеоБортпроводницаТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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