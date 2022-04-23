Эллисон и Фей Харгривз на свежих постерах «Академии Амбрелла»

Стриминговый сервис Netflix продолжает публиковать парные постеры членов обеих супергеройских команд из разных реальностей. В сети появились два свежих персонажных плаката третьего сезона «Академии Амбрелла» — первый посвящён Фей Харгривз (Бритни Олдфорд), второй — Эллисон Харгривз (Эмми Рэвер-Лэмпман). Уже понятно, что в отличие от героев из нашей реальности участники «Академии Спэрроу» придерживаются дресс-кода — все носят униформу.

10-серийное продолжение адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя появится на потоковой платформе 22 июня.

В сериале также снимаются Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Эллиот Пейдж, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид.