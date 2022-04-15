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Пятый и компания на свежих постерах третьего сезона «Академии Амбрелла»

В соцсетях продолжают всплывать новые креативные постеры третьего сезона телекомикса «Академия Амбрелла». На персонажных плакатах запечатлены Пятый (Эйдан Галлахер), Джейми (Кэззи Дэвид), Слоан (Дженезис Родригес) и по понятным причинам отсутствующим Бен Харгривз (Джастин Х. Мин). Вот такая сборная двух «Академий» — из основной реальности и параллельной.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

Продолжение адаптации авторского комикса Джерарда Уэя выходит на потоковом сервисе Netflix 22 июня.

Помимо вышеперечисленных в основательно разросшемся основной касте заняты Роберт Шиэн, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд и Джейк Эпштейн.

Теги
ПостерыГалереяАкадемия Амбрелла
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Источник фотографий: Depositphotos

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