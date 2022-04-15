Пятый и компания на свежих постерах третьего сезона «Академии Амбрелла»

В соцсетях продолжают всплывать новые креативные постеры третьего сезона телекомикса «Академия Амбрелла». На персонажных плакатах запечатлены Пятый (Эйдан Галлахер), Джейми (Кэззи Дэвид), Слоан (Дженезис Родригес) и по понятным причинам отсутствующим Бен Харгривз (Джастин Х. Мин). Вот такая сборная двух «Академий» — из основной реальности и параллельной.

Продолжение адаптации авторского комикса Джерарда Уэя выходит на потоковом сервисе Netflix 22 июня.

Помимо вышеперечисленных в основательно разросшемся основной касте заняты Роберт Шиэн, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд и Джейк Эпштейн.