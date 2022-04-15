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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс рассказал о «сверхъестественных» пасхалках в сериале «Уокер»

Источник: The CW

На съёмках приквела «Сверхъестественного», сериала «Винчестеры», Дженсен Эклс рассказал о пасхалках, которые оставил в срежисированном им эпизоде «Уокера». По словам актёра, часть из них уже была вписана суперамипришибленной сценаристкой проекта. Разве можно было упустить момент воссоединения экранных братьев?

Одной из отсылок в новом эпизоде сериала стало выступление группы Kansas — без песни Carry On Wayward Son «Сверхъестественное» просто невозможно себе представить. Но это далеко не всё.

Кэтрин Элис, написавшая этот эпизод, очень хорошо знает «Сверхъестественное», поэтому добавила в сценарий много пасхалок. Я либо соглашался с ними, либо «докручивал» идеи, но мы определённо пытались делать отсылки всегда, когда могли.

 
Дженсен Эклс

Дженсен Эклс стал режиссёром четырнадцатого эпизода второго сезона под названием «Честной игры не бывает», в работе над которым его слегка затроллила съёмочная группа проекта.

Теги
УокерСверхъестественноеДженсен Эклз
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