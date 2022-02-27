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Обновлённые «Зачарованные» творят магию на постере четвёртого сезона

Осовремененный ребут известного мистического сериала «Зачарованные» совсем скоро возвращается на малые экраны. по такому случаю телеканал The CW выпустил свежий постер сериала с обновлённым главным трио — сбежавшую из проекта прошлым летом Мэделин Манток сменила Люси Барретт.

Продолжение мистической драмы о современных ведьмах стартует 11 марта.

Постеры сериала «Зачарованные»

Средняя и младшая сёстры в исполнении Сары Джеффри и Мелони Диас пока никуда сбегать не собираются, они продолжают воевать с силами зла и прочими несправедливостями нашего мира. Четвёртым сезоном руководят новые шоураннеры сериала Джеффри Либер, Джои Фалько и Никки Рена.

Теги
ГалереяЗачарованныеПостер
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